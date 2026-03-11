В Пентагоні вважають, що фотокореспонденти кількох агентств, зокрема Associated Press, Reuters і Getty Images, зробили «погані» фото Піта Гегсета на брифінгу (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

У Пентагоні заборонили фотографам, які акредитовані від ЗМІ , робити «невигідні» світлини глави відомства Піта Гегсета.

Про це 11 березня повідомляє американська газета The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, співробітники секретаріату Гегсета заявили, що незадоволені його знімками, зробленими фотографами ЗМІ на брифінгу Пентагону минулого тижня, — і вирішили не допускати їх на дві наступні пресконференції.

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«Брифінг 2 березня відбувся за кілька днів після спільного військового удару Ізраїлю і СГА по Ірану, внаслідок якого 28 лютого було вбито аятолу Алі Хаменеї. Це був також перший раз, коли міністр оборони з’явився за трибуною в залі для брифінгів з 26 червня», — пише WP.

Фотокореспонденти кількох агентств, зокрема Associated Press, Reuters і Getty Images, зняли на брифінгу Гегсета і генерала Дена Кейна — голову Об'єднаного комітету начальників штабів.

«Але після того, як вони опублікували фотографії, які набули широкого розповсюдження, оскільки були придбані виданнями в усьому світі, співробітники Гегсета сказали колегам, що їм не сподобався вигляд міністра. За словами двох осіб, знайомих із цим рішенням, помічники Гегсета вирішили не допускати фотографів на два наступні брифінги в Пентагоні, що відбулися 4 і 10 березня», — пише WP.

Перша заступниця речника Білого дому Анна Келлі відмовилася коментувати виданню рішення Гегсета не допускати фотокореспондентів на брифінги.

Як пише WP, незрозуміло, чи викликала одна конкретна фотографія — або сукупність знімків, зроблених 2 березня — сум’яття серед співробітників секретаріату Гегсета.

«Коли фотографи з’явилися на брифінг минулої середи, їх не пустили, за словами двох інших осіб, знайомих із ситуацією, які також висловилися на умовах анонімності через побоювання помсти. Відтоді на брифінги допускаються тільки штатні фотографи Пентагону», — підсумувало видання.