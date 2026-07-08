«Великий герой»: Трамп відзначив Палісу під час зустрічі з Зеленським

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Анкарі, Туреччина (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Під час перемовин з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО президент США Дональд Трамп висловив підтримку заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі, назвавши його «великим героєм».

Це стало відомо під час спільної пресконференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що відбулася у середу, 8 липня 2026 року, на полях саміту НАТО в Анкарі.

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Під час переговорів Дональд Трамп звернув увагу на присутнього заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.

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Показуючи на нього пальцем, Трамп назвав його «одним із моїх найулюбленіших солдатів».

Він поцікавився у генерала, чи в того «все ОК», і додав, що регулярно бачить його на зустрічах, де Паліса «робить чудову роботу».

«Великий герой», — підсумував Трамп.

Що відомо про Павла Палісу

Бригадний генерал Павло Паліса — заступник керівника Офісу президента. У 2023 році він очолював 93-тю окрему механізовану бригаду Холодний Яр і керував обороною Бахмута.

Його військова кар'єра включає навчання у Львівському інституті сухопутних військ (2007) та командно-штабному інституті Національного університету оборони (2019).

На початку повномасштабного вторгнення Паліса перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США, де у червні 2022 року йому вручили диплом.

У січні 2023 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Згідно з указом № 153/2026 від 24 лютого 2026 року, президент Володимир Зеленський присвоїв Павлу Палісі звання бригадного генерала.