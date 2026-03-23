У ЄС назвали «дуже позитивним» рішення Трампа призупинити удари по енергооб'єктах Ірану

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (Фото: REUTERS/Omar Havana)

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала рішення президента США Дональда Трампа призупинити удари по енергооб'єктах Ірану «дуже позитивним».

Про це вона заявила під час пресконференції в Нігерії, повідомляє інформагентство Associated Press.

«Я вважаю, що будь-які атки на інфраструктуру спричиняють хаос у регіоні та справді ще більше ескалюють цю війну», — сказала вона.

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23 березня Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Після заяви американського президента ціна на нафту марки Brent впала до $96 за барель, хоча раніше вона досягала $114,43. Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.

Своєю чергою Тегеран відкинув повідомлення про будь-які прямі переговори з США. Міністерство закордонних справ Ірану назвало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує на узгодження угоди дуже скоро.

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони не це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — сказав Трамп.