Трамп заявив, що США ведуть переговори з іншими державами щодо патрулювання Ормузької протоки (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту свого літака.

«Ми говоримо з іншими державами про патрулювання Ормузької протоки. І, на мою думку, реакція хороша», — зазначив Трамп.

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На запитання про те, зі скількома країнами ведуться переговори, президент США відповів: «Приблизно із сімома».

При цьому Трамп не уточнив, про які саме країни йдеться.

Він також заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Водночас американський президент висловив сумнів, що партнери по Альянсу відгукнуться на його заклик.

12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

«Я переконаний, що, щойно це стане можливим із військового погляду, ВМС США, можливо, разом із міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна», — сказав він.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.