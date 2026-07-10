Виробництво ракет до Patriot для України можуть розмістити в Німеччині — Reuters

Нові ракети Patriot для України можуть виготовляти в Європі до завершення війни (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Нові перехоплювачі для систем Patriot , ймовірно, спочатку вироблятимуть у Німеччині або іншій європейській країні, де це безпечніше. Після завершення війни потужності можуть перенести до України.

Про це у п’ятницю, 10 липня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За оцінками експертів, створення складального виробництва та залучення необхідних підрядників потребуватиме значного часу. Через це, на їхню думку, виготовлення перехоплювачів Patriot PAC-2 виробництва Raytheon або сучасніших PAC-3 від Lockheed Martin не зможе швидко вплинути на ситуацію з протиповітряною обороною України.

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«У короткостроковій перспективі вплив буде дуже обмеженим. Я був би здивований, якби це вдалося реалізувати менш ніж за 12 місяців. Найімовірніше, процес займе значно більше часу», — заявив Фабіан Гофман, експерт із ракетних технологій Норвезького інституту оборонних досліджень в Осло.

Інфографіка: NV

Агенція зазначила, що компанія Raytheon уклала угоду з європейським виробником озброєння MBDA у 2024 році щодо виробництва перехоплювачів GEM-T для системи PAC-2 у Німеччині, і перші поставки очікуються не раніше початку 2027 року. Переговори щодо виробництва PAC-3 у Німеччині поки що не дали результатів.

Експерти наголошують, що нинішні обсяги виробництва ракет Patriot недостатні для протидії російській балістичній загрозі. За їхніми оцінками, Росія щороку виготовляє щонайменше 700−800 балістичних ракет Іскандер і гіперзвукових ракет Кинжал.

З урахуванням того, що для ураження однієї балістичної цілі може знадобитися близько трьох ракет Patriot, Україні та союзникам щороку потрібно було б близько 2400 перехоплювачів, щоб відповідати темпам російського виробництва.

«Навіть за наявності ліцензованого виробничого підприємства в Україні досягти такої кількості буде дуже, дуже складно, якщо не неможливо», — зазначив Гофман.

9 липня глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава входить до четвірки країн НАТО, яким дозволено передавати технології для виробництва ракет до систем Patriot. За його словами, запуск такого виробництва в Україні може зайняти кілька тижнів.

За словами міністра, Польща підписала угоду зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією щодо створення в Європі центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

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Президент США Дональд Трамп 8 липня повідомив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Він зробив цю заяву під час пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що в листі до американського колеги він вкотре запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет Patriot.