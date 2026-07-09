Глава Міноборони Польщі: запуск виробництва ракет Patriot в Україні може зайняти кілька тижнів

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава входить до четвірки країн НАТО, яким дозволено передавати технології для виробництва ракет до систем Patriot . За його словами, запуск такого виробництва в Україні може зайняти кілька тижнів.

Про це у четвер, 9 липня, Косіняк-Камиш сказав в інтерв'ю найбільшому державному інформаційному агентству Польщі Polska Agencja Prasowa (PAP).

За словами міністра, Польща підписала угоду зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією щодо створення в Європі центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

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Відповідаючи на запитання про роль Польщі у запланованому виробництві ракет в Україні, Косіняк-Камиш заявив, що нині жодне постачання обладнання до України не відбувається без участі Польщі.

«Наша країна входить до групи з чотирьох держав НАТО — окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди, які в Анкарі отримали статус держав, до яких може здійснюватися передача технологій, пов’язаних із виробництвом та технічним обслуговуванням ракет для систем Patriot», — сказав він.

За словами міністра, Польща є однією з країн, визначених США для виробництва та технічного обслуговування таких ракет, тому співпрацюватиме з Україною і в цьому напрямку.

На запитання, коли в Україні може розпочатися виробництво ракет, Косіняк-Камиш відповів, що це може зайняти кілька тижнів.

«Це непросто, адже сьогодні лише у Сполучених Штатах виробляють ракети для систем Patriot в обсягах, яких не вистачає навіть для забезпечення власних потреб. Тому це потрібно робити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно розпочати технічне обслуговування та подальші дії», — заявив він.

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Він зробив цю заяву під час пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що в листі до американського колеги він вкотре запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет Patriot.

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Останнім часом країна-агресор Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних далекобійних ударів України. Під час масованої атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для систем Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістику. Внаслідок цієї атаки на столицю загинули 19 людей.