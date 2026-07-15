США розпочали процес видачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, вивівши це питання за межі політичних заяв, повідомимляє 15 липня Kyiv Independent із посиланням на українського високопосадовця, знайомого з цим питанням.

За його словами, Lockheed Martin, американська оборонна компанія, яка виробляє ракети, підтримує надання Україні ліцензії.

Чиновник не вважає, що процес триватиме кілька місяців, як раніше припускалося.

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Виробництво перехоплювачів всередині країни дозволить Україні спрямувати свої зростаючі ресурси оборонної промисловості безпосередньо у виробництво, одночасно зменшуючи свою залежність від продукції американських виробників, зазначається у статті.

Також Kyiv Independent нагадує, що ліцензії на виробництво ракет до Patriot, крім США, мають Німеччина та Японія.

«Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для систем Patriot», — заявив президент Володимир Зеленський під час свого виступу в Києві з нагоди Дня державності України.

«Я дякую президенту США за політичне рішення, яке вже є історичним і допоможе врятувати життя тисяч людей в Україні».

Patriot для України — головне

Наприкінці травня Зеленський надіслав Трампу та Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом президент розповів журналістам, що в листі запросив у Трампа ліцензію на виробництво ракет Patriot.

8 липня Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для Patriot — про це він сказав під час пресконференції із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, додавши, що виробника ще не поінформували, але «все владнається».

Останнім часом Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних далекобійних ударів України. Під час атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістичну зброю.

13 липня Зеленський заявив, що Україні потрібно 100 ракет Patriot щомісяця, щоб пережити зиму.