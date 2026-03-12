Союзники України стурбовані, що США будуть повністю зосереджені на війні з Іраном (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Війна з Іраном поглинає дорогі американські боєприпаси для ППО, яких відчайдушно потребує Україна, а також ставить під загрозу майбутні поставки і здатність Києва протистояти російським балістичним ракетним атакам.

Про це йдеться у матеріалі Politico, журналісти якого опитали 10 високопоставлених європейських чиновників та двох законодавців.

За їхніми словами, США та їхні союзники з країн Перської затоки витратили сотні ракет Patriot для відбиття іранських ракет та дронів, вичерпавши запаси, які могли потрапити до України. Така динаміка поставила розширення війни президента США Дональда Трампа проти іранського режиму в прямий конфлікт із залежністю Києва від контрактів на постачання систем ППО американського виробництва, зазначає видання.

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Союзники побоюються, що Росія перехопить ініціативу, намагаючись знищити більше цивільної інфраструктури України та спробувати перемістити лінію фронту, поки США та Європа будуть відволікатися на війну проти Ірану та накопичувати власні запаси.

«Якщо [російський диктатор Володимир] Путін і відчував якийсь тиск щодо переговорів раніше, а незрозуміло, що він відчував, то наразі тиск зник. США відволікаються та спалюють частину зброї, яку Європа хоче придбати для України. Це дуже похмурий сценарій», — сказав один із європейських чиновників.

Водночас чиновник однієї з країн НАТО заявив, що Україна постраждає, оскільки США надаватимуть пріоритет «національним потребам» у найближчі місяці. За словами іншого чиновника з Німеччини, «мляві» поставки зброї до України у листопаді та грудні значною мірою сприяли руйнуванню енергетичної інфраструктури України, і це «може бути лише початком».

«Побоювання полягає в тому, що Трамп порушить угоди, припинить постачання, а Путін безжально цим скористається», — сказав один із чиновників.

Союзники також дедалі більше стурбовані стрімким зростанням цін на затребувану американську зброю, зазначає видання.

«Ціни на деякі системи озброєння явно подвоїлися. Це приблизний масштаб цінових проблем, які ми маємо», — сказав другий чиновник з країни НАТО.

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Європейські країни занепокоєні не лише поточною ситуацією з протиповітряною обороною України, а й можливими проблемами з постачанням озброєння загалом, кажуть джерела Politico.

Причиною є те, що США та їхні союзники активно поповнюють власні військові запаси на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Через це існують побоювання, що виробництво та постачання зброї для України можуть опинитися під тиском.

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11 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в країну вже надійшли з Німеччини ракети PAC-3 для ЗРК Patriot, про постачання яких союзники домовилися під час останнього засідання у форматі Рамштайн.

За перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot, тоді як Україна за весь час отримала лише близько 600 таких ракет.

Раніше єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз шукає способи мінімізувати ризики для постачання Україні ракет до систем ППО Patriot на тлі подій на Близькому Сході.