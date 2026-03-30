Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Мадриді, Іспанія, 18 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Іспанія пообіцяла надати Україні п’ять ракет до систем протиповітряної оборони Patriot на тлі їх дефіциту через війну на Близькому Сході, повідомляє El Pais із посиланням на джерела в іспанському уряді.

Обіцянка пролунала під час останнього візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида.

За даними видання, йдеться про ракети Patriot PAC-2, що перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії, який базується у Валенсії.

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Міністерство оборони Іспанії має програму модернізації ракет до найсучаснішої версії PAC-3. Вартість однієї ракети становить від 3 до 4 млн доларів, що загалом становить близько 15 млн євро.

Однак, як зазначає El Pais, наразі справжньою проблемою є не гроші, а нездатність головного виробника, американської компанії Raytheon, задовольнити попит, який різко зріс через війну на Близькому Сході.

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Водночас уряд Іспанії вважає, що війна в Ірані, яку США та Ізраїль розпочали без консультацій з європейськими союзниками, не є війною Європи. При цьому він переконаний, що майбутнє Європи вирішується на війні в Україні.

Видання нагадує, що це не вперше, коли Іспанія постачає ракети Patriot Києву. У 2024 році Мадрид вже передавав дві партії з невизначеною кількістю ракет.

Тоді рішення було ухвалено після тривалих суперечок із НАТО, яке тиснуло на країни, що мали ці ракети. Тепер іспанський уряд сам взяв на себе ініціативу.

27 березня видання Politico писало, що Білий дім почав попереджати союзників, що поставки зброї до України можуть бути припинені в найближчі місяці через війну в Ірані.

Газета Washington Post інформувала, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід. Йдеться, зокрема про ракети для українських батарей Patriot.

30 березня президент Зеленський заявив, що Україна веде перемовини з двома країнами щодо альтернативи американським ракетам-перехоплювачам балістики РАС-3.