Рубіо висловив співчуття з приводу смерті патріарха Філарета

«Ми сумуємо з приводу втрати Його Святості Патріарха Філарета та висловлюємо наші щирі співчуття народу України та всім вірянам української православної громади. Його непохитне служіння протягом життя сформувало духовну ідентичність України у ключові моменти її історії, і його спадщина продовжуватиме жити в силі релігійного та національного життя України. Нехай він спочиває з миром», — сказано в заяві Рубіо на сайті Держдепартаменту США.

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Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що цінує заяву Рубіо з приводу смерті патріарха Філарета.

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«Його довічна відданість справі свободи та духовної незалежності України служитиме натхненням для багатьох поколінь. Ми дякуємо США за шану його спадщини та розділення нашого горя», — зазначив український міністр.

20 березня на 98-му році життя помер патріарх Філарет, який очолював невизнану Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП).

На сайті Православної церкви України вказали, що почесний патріарх Київський і всієї Руси-України помер внаслідок загострення хронічних хвороб.

9 березня 2026 року 97-річного Філарета госпіталізували в Києві «у зв’язку з погіршенням стану здоров’я», повідомляли в ПЦУ.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року в селі Благодатне Донецької області. Після закінчення духовних навчальних закладів у Москві прийняв чернечий постриг (1950) з ім'ям Філарет.

У 1990 році Філарет увійшов до списку трьох претендентів на престол російського патріарха, а після здобуття Україною незалежності у 1991 році закликав до надання українській церкві автокефалії.

У 1995 році Філарет (Денисенко) став патріархом Київським і всієї Руси-України. Він активно розвивав УПЦ КП.

2018 року УАПЦ та УПЦ КП оголосили про власну ліквідацію на виконання формальних вимог для отримання томосу про автокефалію Православної церкви України. Згодом Філарет розкритикував томос і заявив, що Київський патріархат із ним на чолі досі існує.