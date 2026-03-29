Президент США Дональд Трамп сідає на борт літака Air Force One у міжнародному аеропорту Маямі, штат Флорида, США, 27 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Всупереч гучним заявам і апокаліптичним прогнозам, динаміка війни президента США Дональда Трампа проти Ірану вказує на те, що конфлікт, найімовірніше, завершиться тихо, без різкої ескалації.

Про це йдеться в аналітичній статті оглядача CNN Ніка Пейтона Волша, присвяченій можливому сценарію закінчення війни США з Іраном.

Трамп опинився в пастці, в яку потрапляли багато президентів до нього. Вона полягає в ілюзії того, що стрімка військова операція призведе до довгострокових політичних змін, пише Волш. Однак війна і мир не бувають настільки однозначними. І в міру того, як американський лідер надає своїм переговірникам більше часу на досягнення результату, дедалі більше створюється підґрунтя для тієї «сірої зони», що зазвичай завершує конфлікти, — переговорів, розмірковує оглядач.

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У воєнний час лідери схильні робити категоричні заяви, і Трамп із задоволенням використовує таку риторику. Однак його найграндіозніші плани, найімовірніше, не втіляться в життя. Президент США, пише журналіст, не може гарантувати, що Тегеран ніколи не отримає ядерну зброю. Він також не може назавжди змінити іранську ядерну програму.

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Зі свого боку Іран не доб'ється гарантій припинення всіх бойових дій назавжди. Його прагнення до репарацій також видається малоймовірним, не рахуючи можливого ослаблення санкцій, зазначає автор статті. На думку Волша, Ізраїль не зможе «роззброїти» ліванське угруповання Хезболлу — мета, про яку він заявив на початку конфлікту, як і раніше, залишається недосяжною.

І Вашингтону, і Тегерану необхідно покласти край війні, яку Трамп вважає за краще називати операцією, підкреслює журналіст. І ключова роль, яку відіграє інформація у військових діях — де її ретельно контролюють, а боротьбу за пропагандистські позиції ведуть не менш запекло, ніж за землю та укріплення, — допомагає обом сторонам визначити реальність, у якій вони укладають угоду.

Дипломатія не обов’язково має призвести до абсолютної перемоги або «безумовної капітуляції» — достатньо лише сповільнити перебіг подій, щоб інформаційний потік зміг переключитися на щось інше, резюмує автор статті.

23 березня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

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У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори щодо припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує узгодження угоди дуже скоро.

24 березня газета The New York Times із посиланням на обізнані джерела повідомила, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Зі свого боку іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар повідомив про участь своєї країни в непрямих переговорах між США та Іраном, які спрямовані на врегулювання війни.

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«Насправді, непрямі переговори між США та Іраном ведуться за допомогою передачі повідомлень через Пакистан. У цьому контексті Сполучені Штати представили 15 пунктів, які наразі розглядаються Іраном», — написав Дар.

26 березня журналіст The Wall Street Journal Алекс Ворд розповів, що щонайменше троє республіканців у Конгресі США натякають на можливу підготовку наземної операції в Ірані, яка може початися найближчим часом.

27 березня видання, посилаючись на представників Міністерства оборони, писало, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.

28 березня газета The Washington Post повідомила, що Пентагон веде підготовку до наземних операцій в Ірані.