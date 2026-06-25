До війни Україна годувала 400 млн людей у світі. ПАРЄ засудила використання голоду як методу ведення війни

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій засудила використання голоду як методу ведення війни та наголосила на руйнівному впливі російської агресії проти України на глобальну продовольчу безпеку. У ПАРЄ нагадали, що до війни Україна забезпечувала продовольством близько 400 мільйонів людей у світі.

Резолюцію ПАРЄ ухвалила у середу, 24 червня, на основі доповіді української народної депутатки Лариси Білозір.

За даними ПАРЄ, кількість українців, які стикаються з помірною або серйозною продовольчою нестабільністю, у 2025 році оцінювалася приблизно в 5 мільйонів.

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У резолюції також підкреслили, що до початку агресивної війни, розв’язаної Російською Федерацією, Україна робила значний внесок у продовольчу безпеку у світі, постачаючи продовольство близько 400 мільйонам людей по всьому світу та відіграючи ключову роль для країн, що залежать від імпорту продовольства, на Близькому Сході та в Північній Африці.

«Агресивна війна РФ проти України серйозно дестабілізувала глобальну продовольчу безпеку. Руйнування української аграрної інфраструктури та блокада портів Чорного моря порушили експорт зерна. Російські атаки на українську портову та аграрну інфраструктуру продовжують порушувати експорт і глобальні ланцюги постачання продовольства», — йдеться у документі.

Парламентарії також висловили занепокоєння гуманітарною катастрофою в Газі, де більша частина населення стикається з «гострою продовольчою небезпекою».

ПАРЄ закликала держави-члени забезпечити повну інтеграцію у національне законодавство та ефективне виконання заборони, передбаченої міжнародним гуманітарним правом, щодо використання голоду як методу ведення війни.

Окремо ПАРЄ закликала підтримати український морський коридор, ініціативу Food for Ukraine та «шляхи солідарності» ЄС-Україна як інструменти захисту глобальної продовольчої безпеки.

Асамблея також запропонувала заходи для посилення національної стійкості продовольчих систем. Йдеться, зокрема, про збалансування продовольчих ринків між місцевими ланцюгами постачання та експортом, підтримку малих фермерів і розвиток систем, заснованих на диверсифікації культур.

У ПАРЄ переконані, що такі кроки мають посилити продовольчу сталість і здатність суспільств реагувати на майбутні кризи.

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У січні новою президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала представниця Австрії Петра Байр.

У своїй інавгураційній промові Петра Байр заявила, що війна Росії проти України є нападом не лише на суверенітет окремої держави, а й на європейський світоустрій.

«Це напад на міжнародне право, на європейський мирний порядок і на самі основи прав людини. Сила права, а не право сильного, має переважати», — сказала нова президентка ПАРЄ.