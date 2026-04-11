Зеленський про співпрацю з Близьким Сходом: Є перші домовленості щодо експорту безпекових можливостей України

11 квітня, 21:12
Володимир Зеленський під час інтерв'ю Reuters, 25 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Володимир Зеленський під час інтерв'ю Reuters, 25 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Україна має перші домовленості з країнами Азії щодо експорту безпекових можливостей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення в суботу, 11 квітня.

Президент зазначив, що в понеділок, 13 квітня, з цього приводу буде доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«У понеділок буде детальна доповідь Рустема Умєрова по всіх домовленостях на Близькому Сході, в Затоці та в інших країнах поруч із цим регіоном — по нашому експорту безпекових можливостей… Є інтерес в Азії щодо цього, і вже є перші домовленості в роботі. Це точно посилює й Україну також», — сказав Зеленський.

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За його словами, наразі йде робота над погодженням драфтів угод. Як зазначив президент, партнери сприймають це успіхом України та вважають, що Україна реально додає безпеки.

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10 березня Володимир Зеленський заявляв, що Україна направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть країнам Перської затоки боротися з іранськими дронами. 20 березня він уточнив, що на Близькому Сході на той момент перебували 228 українських експертів.

28 березня Зеленський відвідав ОАЕ та Катар. Підсумками візитів стало підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром і майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

30 березня президент повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йшлося про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.

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1 квітня Зеленський також заявляв, що Україна веде переговори з кількома країнами поза Близьким Сходом.

«Ми вже маємо кілька довгострокових домовленостей про співпрацю та взаємне посилення й готуємо нові рішення», — зазначав президент.

2 квітня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна продовжує працювати з країнами, які перебувають під ударами Ірану. Він також анонсував нові домовленості, за якими Київ ще більше буде представлений у нових безпекових форматах.

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Редактор: Катерина Шпак

Теги:   Володимир Зеленський Близький Схід Перська затока Експорт Безпека

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