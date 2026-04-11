Зеленський про співпрацю з Близьким Сходом: Є перші домовленості щодо експорту безпекових можливостей України

Володимир Зеленський під час інтерв'ю Reuters, 25 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Україна має перші домовленості з країнами Азії щодо експорту безпекових можливостей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення в суботу, 11 квітня.

Президент зазначив, що в понеділок, 13 квітня, з цього приводу буде доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«У понеділок буде детальна доповідь Рустема Умєрова по всіх домовленостях на Близькому Сході, в Затоці та в інших країнах поруч із цим регіоном — по нашому експорту безпекових можливостей… Є інтерес в Азії щодо цього, і вже є перші домовленості в роботі. Це точно посилює й Україну також», — сказав Зеленський.

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За його словами, наразі йде робота над погодженням драфтів угод. Як зазначив президент, партнери сприймають це успіхом України та вважають, що Україна реально додає безпеки.

10 березня Володимир Зеленський заявляв, що Україна направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть країнам Перської затоки боротися з іранськими дронами. 20 березня він уточнив, що на Близькому Сході на той момент перебували 228 українських експертів.

28 березня Зеленський відвідав ОАЕ та Катар. Підсумками візитів стало підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром і майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

30 березня президент повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йшлося про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.

1 квітня Зеленський також заявляв, що Україна веде переговори з кількома країнами поза Близьким Сходом.

«Ми вже маємо кілька довгострокових домовленостей про співпрацю та взаємне посилення й готуємо нові рішення», — зазначав президент.

2 квітня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна продовжує працювати з країнами, які перебувають під ударами Ірану. Він також анонсував нові домовленості, за якими Київ ще більше буде представлений у нових безпекових форматах.