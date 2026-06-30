«Не можемо мовчати». ​Ультраправі в Чехії пропонують позбавити Зеленського найвищої нагороди країни

Президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, Бельгія, 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Чеська правопопулістична партія Свобода і пряма демократія (SPD) планує за прикладом Польщі просувати позбавлення українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Лева — найвищої нагороди країни. Це пов’язано з наданням підрозділу ССО найменування імені Героїв УПА .

Про це заявив представник фракції SPD Їндржих Райхл, передає видання České noviny.

Він каже, що політсила просуватиме в урядовій коаліції, щоб Палата депутатів запропонувала президенту Чехії Петеру Павелу відкликати нагороду. За словами Райхла, це питання прагнуть порушити на коаліційній раді.

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«Ми не можемо мовчати, коли наш найвищий державний орден носить людина, яка називає військові частини на честь нацистських монстрів», — сказав він.

Як зазначає видання, закон передбачає позбавлення нагороди у разі набрання чинності відповідним рішенням суду. Покарання у вигляді втрати нагород чи почесних звань може бути застосоване у разі засудження до реального терміну позбавлення волі щонайменше на два роки за умисний злочин, скоєний з особливо ганебних мотивів.

Пропозицію SPD розкритикували деякі опозиційні політики. Так, депутат від центристської Народної партії Беньямін Чінчила сподівається, що представники партії Мотористи та руху ANO, які входять до коаліції, не підтримають її.

«Я вважаю це справді боягузливою ганьбою, це точно відповідає стилю роботи SPD», — сказав інший депутат від Народної партії Вацлав Платенік.

Зеленський отримав Орден Білого Лева у жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана. Головною причиною нагородження він тоді назвав «його мужність і відвагу, з якою він відхилив американську пропозицію щодо надання безпечного притулку і залишився у воюючому Києві» після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Конфлікт між Україною та Польщею — головне

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків та посадовців оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

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Того ж дня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з відділення Нової пошти.

На тлі цих подій Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що пройшов 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський оголосив, що подав до парламенту законопроєкт Про Український національний пантеон. Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави — України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє — своє право бути українцями. Коли ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — заявив Зеленський про майбутній пантеон.

В уряді Польщі ввжають, що законопроєкт про національний пантеон погіршить відносини між країнами, написало видання Onet із посиланням на джерела.