«Йде на дно». Путінська партія Единая Россия стрімко втрачає підтримку росіян — Служба зовнішньої розвідки
Російський диктатор Володимир Путін (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)
Згідно з результатами соціологічного опитування, 22,3% росіян вказали, що у вересні не голосуватимуть за партію Единая Россия (ЕР) за жодних обставин. Таким чином путінська партія очолила рейтинг ненависті, а не рейтинг довіри.
Про це у вівторок, 23 червня, повідомили у Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України, наголошуючи, що такі цифри є найвищим антирейтингом серед усіх політичних сил РФ.
«Партія війни йде на дно», — констатували у СЗР, вказавши, що за пів року рейтинг ЕР обвалився майже на третину — з 23% до 16%.
Кремль цю тенденцію відстежує й, як повідомили у розвідці, тепер основну ставку влада робить не на переконанні виборців, а на те, щоб вони взагалі не прийшли на дільниці.
«Менша явка — менше проблем для партії влади», — пояснили у СЗР задум Кремля.
Тобто кампанія має бути абсолютно беззмістовною, нецікавою і непомітною.
У розвідці також звернули увагу, що на тлі падіння підтримки Единая Россия все активніше намагається дистанціюватися від своїх же рішень. Наприклад, представники партії вже заперечують свою ключову роль у запровадженні інтернет-цензури та блокувань. Втім, наголошують у СЗР, депутати саме цієї партії були авторами або співавторами багатьох резонансних у РФ ініціатив.
«Але цифри говорять самі за себе. Росіяни все чіткіше розуміють, хто довів країну до ізоляції, війни та безперспективності. І саме тому партія Путіна сьогодні впевнено лідирує там, де їй справді вдалося досягти успіху — в антирейтингу», — резюмували у Службі зовнішньої розвідки України.
16 червня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення виборів до Держдуми РФ 9-го скликання на 20 вересня 2026 року.