Згідно з результатами соціологічного опитування , 22,3% росіян вказали, що у вересні не голосуватимуть за партію Единая Россия (ЕР) за жодних обставин. Таким чином путінська партія очолила рейтинг ненависті, а не рейтинг довіри.

Про це у вівторок, 23 червня, повідомили у Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України, наголошуючи, що такі цифри є найвищим антирейтингом серед усіх політичних сил РФ.

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«Партія війни йде на дно», — констатували у СЗР, вказавши, що за пів року рейтинг ЕР обвалився майже на третину — з 23% до 16%.

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Кремль цю тенденцію відстежує й, як повідомили у розвідці, тепер основну ставку влада робить не на переконанні виборців, а на те, щоб вони взагалі не прийшли на дільниці.

«Менша явка — менше проблем для партії влади», — пояснили у СЗР задум Кремля.

Тобто кампанія має бути абсолютно беззмістовною, нецікавою і непомітною.

У розвідці також звернули увагу, що на тлі падіння підтримки Единая Россия все активніше намагається дистанціюватися від своїх же рішень. Наприклад, представники партії вже заперечують свою ключову роль у запровадженні інтернет-цензури та блокувань. Втім, наголошують у СЗР, депутати саме цієї партії були авторами або співавторами багатьох резонансних у РФ ініціатив.

«Але цифри говорять самі за себе. Росіяни все чіткіше розуміють, хто довів країну до ізоляції, війни та безперспективності. І саме тому партія Путіна сьогодні впевнено лідирує там, де їй справді вдалося досягти успіху — в антирейтингу», — резюмували у Службі зовнішньої розвідки України.

16 червня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення виборів до Держдуми РФ 9-го скликання на 20 вересня 2026 року.