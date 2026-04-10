Голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в інтерв'ю Radio NV — про вибори в Угорщині, які відбудуться вже цієї неділі, 12 квітня, та їх значення для України.

— У Будапешт прилетів Джей Ді Венс, віцепрезидент США. Це не перший топпосадовець Америки, який приїжджає до Угорщини, щоб підтримати чинного прем'єра Віктора Орбана і його політичну партію Фідес. Уже цієї неділі, 12 квітня, відбудуться парламентські вибори в Угорщині. Там для Орбана дуже багато на кону, він може програти. Опитування показують, що його партія має менше шансів перемогти. Серед іншого Венс звинуватив Україну у спробах вплинути на вибори в Угорщині та США. Я поки не бачив реакції українського МЗС. На вашу думку, як досвідченого дипломата, чи це правильна наша стратегія — просто ігнорувати такі заяви?

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— Одразу скажу коротко — думаю, так. Тут якісь заяви, які взагалі важко розшифрувати. Маючи досвід, як це працює у США, вони інколи використовують це для своїх внутрішніх цілей, у попередні періоди ми говорили про це.