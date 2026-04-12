Вибори в Угорщині стартували з рекордної явки виборців

Петер Мадяр, лідер опозиційної партії Тиса, голосує на парламентських виборах в Угорщині в Будапешті, 12 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Marton Monus)

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбуваються парламентські вибори . Станом на сьому ранку явка становила 3,46%, що є рекордним показником для країни.

Про це пише угорське видання Telex.

Зазначається, що 3,46% — це майже вдвічі більше, ніж чотири роки тому. Тоді, на попередніх парламентських виборах у 2022 році, явка виборців станом на 07:00 становила 1,8%.

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На частині виборчих дільниць утворилися черги.

Інфографіка: NV

Видання також наводить коментар аналітика Матіаша Боді, який наголосив на тому, що в Будапешті в першу годину проголосувала значна кількість людей, у той час як найнижчі показники зафіксовано в невеликих населених пунктах, які є важливими для партії Фідес прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.



Експерт зазначив, що, якби він був керівником передвиборчої кампанії Фідес, він, звісно, «не був би задоволений цими результатами».

Виборчі дільниці відкрилися о 06:00 на більш ніж 10 тисячах локацій по всій країні, і до їх закриття о 19:00 очікується участь близько 7,5 млн виборців.

Парламентські вибори, які відбуваються сьогодні в Угорщині, визначать подальшу долю Віктора Орбана після 16 років його безперервного автократичного правління в ролі прем'єр-міністра країни.

Згідно з усередненими показниками опитувань, опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром — колишнім соратником Орбана, а нині його головним конкурентом — має 49−50% підтримки виборців, тоді як керівна партія Фідес — 39%.

Одне з опитувань перед виборами показало ще більший розрив: 56% за Тису і 37% за Фідес серед виборців, які вже обрали, за кого голосуватимуть.

Інфографіка: NV

Міжнародні аналітики попереджають, що Тисі необхідно буде набрати хоча б на 6 процентних пунктів більше, ніж партії Фідес. Лише тоді політсила Петера Мадяра матиме шанси на формування парламентської більшості, і в 16-річному домінуванні урядів Орбана може бути поставлено крапку.