Лідери Словаччини та Чехії підтримали Орбана напередодні виборів в Угорщині

У суботу, 11 квітня, Роберт Фіцо написав у соцмережі Х, що бажає Орбану досягти всіх його політичних цілей, а також назвав угорського прем'єра «рішучим захисником національних інтересів своєї країни».

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«Разом із прем'єр-міністром Віктором Орбаном ми докладаємо чимало зусиль для зміцнення дружніх відносин між нашими країнами та забезпечення вищого рівня становища для національних меншин. Бажаю Віктору Орбану, щоб усі його політичні цілі були реалізовані на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар'єру я ніколи не зустрічав такого рішучого захисника суверенітету та національних інтересів своєї країни, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан», — написав Фіцо.

Андрей Бабіш також підтримав Орбана перед виборами та заявив, що прем'єр Угорщини «завжди боровся за Європу, побудовану на мирі».

«Він [Орбан] завжди боровся за сильнішу Європу, побудовану на мирі, суверенних націях, суверенних державах-членах та конкурентоспроможності. У неспокійні часи вибір стабільності та перевіреного лідерства має значення більше, ніж будь-коли», — цитує Бабіша агентство Reuters.

Андрей Бабіш та його популістська партія ANO повернулися до влади у грудні 2025 року після чотирьох років в опозиції, створивши коаліційний уряд з правою партією Автомобілісти і вкрай проросійською СПД.

Як пише Reuters, з моменту повернення Бабіша до влади Чехія різко скоротила допомогу Україні та разом з Угорщиною та Словаччиною відмовилась брати участь у наданні Києву позики ЄС на суму 90 млрд євро.

10 квітня президент США Дональд Трамп заявив про готовність сприяти економічному розвитку Угорщини, якщо після виборів країною продовжить керувати Орбан. Американський лідер також закликав голосувати за нинішнього прем'єр-міністра Угорщини.

У соцмережі Truth Social Трамп написав, що Орбан «справді сильний і впливовий лідер, який має перевірений досвід досягнення феноменальних результатів».

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Сам Віктор Орбан під час звернення до нації заявляв, що його відсторонення після 16 років перебування на посаді «може поставити країну під загрозу».

«Зараз ми стикаємося з небезпекою втратити все, що ми разом побудували», — написав угорський прем'єр-міністр у соціальних мережах 10 квітня.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважають найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади у 2010 році. Опитування показують, що опозиційна партія Тиса випереджає партію чинного прем'єра Орбана — Фідес.

Інфографіка: NV