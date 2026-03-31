Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк в інтерв'ю Radio NV розповіла, що, за даними її джерел, делегація Верховної Ради поїхала у Брюссель, щоб розповісти представникам ЄС про те, що їм заважає голосувати Національне антикорупційне бюро.

«Особливо цинічно виглядає делегація з нашого парламенту, яка поїхала в Брюссель розказувати там європосадовцям про те, як НАБУ заважає їм голосувати євроінтеграційні закони. Це просто вершина абсурду. … Мені джерела таке говорять, це хороші джерела. Також я чую, що не зовсім в захваті були європейці від їхніх меседжів, не позитивно їх сприйняли», — розповіла Каленюк в ефірі Radio NV.

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14 березня про появу інформації про те, що 17 березня делегація народних депутатів їде у Брюссель «жалітись на НАБУ» писав нардеп від партії Голос Ярослав Железняк.

Він повідомив, що його джерела в апараті Верховної Ради не підтвердили наявність таких віджряджень, що може свідчити або про те, що це повідомлення хтось спеціально вкидає в інформаційний простір, або про те, що цю делегацію сформують з депутатів, які вже за кордоном.

Парламентська криза — що відомо

В опублікованому 13 березня інтерв'ю перший заступник голови фракції Слуга народу Андрій Мотовиловець заявив, що у Верховній Раді близько 40 народних депутатів готові скласти свої мандати. За його словами, керівництву фракції Слуга народу все важче збирати голоси за законопроєкти, необхідні для формування бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.

Мотовиловець вважає основною причиною труднощів страх депутатів перед антикорупційними органами.

«Ключова проблема — фракція Слуга народу втратила ядро. Що таке ядро? Коли збираю голоси у парламенті, чітко розумію, які депутати точно готові підтримати той чи інший закон… Раніше міг розраховувати на 180 депутатів від Слуги народу. Нині ядро фракції складається зі 111 депутатів», — заявив він.

14 березня під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що депутатам доведеться або служити в парламенті, або він готовий обговорювати закон щодо змін проведення мобілізації, щоб нардепи могли піти на фронт.



У грудні 2025 року НАБУ заявило про викриття злочинної групи, що забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібне» голосування, підозрювані — п’ятеро нардепів.

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ЗМІ повідомляли, що підозри у цій справі отримали нардепи від Слуги народу Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Юрій Кісєль, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

14 січня НАБУ опублікувало аудіозаписи, на яких голос жінки, який, імовірно, належить Юлії Тимошенко, обговорює суми та дає вказівки — голосувати за чи проти конкретного законопроєкту, зокрема такого, що стосується призначень або відставок.

Під час засідання ВАКС 16 січня Тимошенко заявила, що ще один нардеп на плівках НАБУ — це «слуга народу» Ігор Копитін, який, за її словами, влаштував «провокацію» проти неї на замовлення Бюро. Вона відкинула всі звинувачення в корупції і назвала аудіо НАБУ неправдивим. 23 січня ВАКС повідомив, що за Тимошенко внесли всю суму застави у 33 млн гривень.

