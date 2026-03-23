Кім Чен Ина переобрали головою Держради КНДР
Кім Чен Ина переобрали головою Держради (Фото: KCNA via REUTERS)
Північнокорейського диктатора Кім Чен Ина переобрали на посаду голови Держради КНДР — вищого керівника країни.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне агенство KCNA.
Рішення було ухвалено під час першого засідання парламенту КНДР, яке відбулося в Пхеньяні 22 березня. Парламент зазвичай збирається після правлячого з'їзду Трудової партії, щоб перетворити партійні рішення на закони.
Очікується, що на Верховних народних зборах обговорять поправки і доповнення до конституції, а також обрання голови Комісії з державних справ та інших органів державного керівництва.
На засіданні також буде розглянуто п’ятирічний план економічного розвитку країни, оголошений на дев’ятому з'їзді партії в лютому.
Агентство зазначає, що згідно зі списком, опублікованим KCNA, сестра лідера КНДР Кім Йо Чен відсутня в переліку членів Комісії у державних справах, вищого керівного органу країни, де вона працювала з 2021 року.
Кім Чен Ин вперше був обраний головою Державної ради 29 червня 2016 року, коли цю посаду запровадили конституційною поправкою, замінивши попередню Комісію національної оборони. З того часу його переобирали у 2019 році, а нинішнє рішення Верховного зібрання підтверджує беззмінне утримання ним абсолютної влади в КНДР з 2011 року, коли він став верховним лідером після смерті батька Кім Чен Іра.