Найрізкіша заява понтифіка. Папа Римський засудив «ілюзію всемогутності» США, яка підживлює війну проти Ірану

Як повідомляє Politico, наразі це найрізкіша заява понтифіка щодо війни в Ірані.

Папа Римський очолив вечірню молитву в Соборі Святого Петра у суботу, 11 квітня, коли США та Іран розпочали переговори в Пакистані. Лев XIV не згадав у своїй проповіді президента Дональда Трампа. Проте, як зазначає видання, тон і зміст послання були, вочевидь, адресовані йому та американським посадовцям, які вихвалялися військовою перевагою США і виправдовували війну релігійними мотивами.

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«Досить поклоніння собі та грошам! Досить демонстрації сили! Досить війни!» — сказав Папа Римський.

У перші тижні війни понтифік, який є уродженцем Чикаго, не наважувався публічно засудити насильство і обмежувався стриманими закликами до миру та діалогу. Однак починаючи з Вербної неділі Папа Римський посилив свою критику. Зокрема, цього тижня він назвав погрозу Трампа знищити іранську цивілізацію «абсолютно неприйнятною» та закликав до діалогу.

У суботу Лев XIV закликав усіх людей доброї волі молитися за мир і вимагати від своїх політичних лідерів припинення війни.

У Вербну неділю 29 березня Папа Римський звернувся до приблизно 40 тисяч вірян на площі Святого Петра з антивоєнною проповіддю. Лев XIV наголосив, що Бог ніколи не виправдовує війну, і заявив, що молитви тих, хто веде війни та чиї руки «заплямовані кров’ю», «не сягають небес». The Guardian писало, що, схоже, цим Лев XIV дорікає Дональду Трампу. Видання згадувало також про молитву голови Пентагону Піта Гегсета про допустимість насильства проти ворогів, «які не заслуговують на милосердя».

11 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном завершилися без угоди про остаточне припинення війни. За словами Венса, іранські переговорники відмовилися прийняти американські умови угоди, які, як він наголосив, були «досить гнучкими».