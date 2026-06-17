Папа Лев XIV відреагував на пошкодження Росією Києво-Печерської лаври та закликав молитися за припинення війни в Україні
Папа Римський висловився і про війну в Ірані (Фото: REUTERS/Remo Casilli)
Папа Римський Лев XIV висловив глибоке занепокоєння через загострення обстрілів України, згадавши невинних жертв, убитих рятувальників та знищені об'єкти культурної спадщини.
Про це у середу, 17 червня, повідомило офіційне видання Ватикану Vatican News.
Звертаючись до паломників на площі Святого Петра у Ватикані під час середової загальної аудієнції, Святіший Отець наголосив, що з України продовжують надходити болісні звістки. Зокрема, понтифік відреагував на нещодавні масовані російські удари по Києву, внаслідок яких руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра, та засудив нищення українських святинь.
«Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини, знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких, з пораненими та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю. Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир», — сказав понтифік.
Окрім питання війни РФ проти України, Лев XIV прокоментував досягнення політичної угоди між Іраном і США, підписання якої заплановане на найближчу пʼятницю. Папа назвав це «підбадьорливим результатом терпеливої праці діалогу й переговорів» та подякував державам-посередникам. Він висловив сподівання, що це порозуміння зміцнить стабільність і безпеку на Близькому Сході.
Атака на територію Києво-Печерської Лаври — що відомо
У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет, зокрема балістичних. Один із ворожих дронів типу Герань-2 (уламки якого згодом виявили співробітники СБУ) влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок цього на території заповідника спалахнула пожежа, яка завдала споруді численних руйнувань, через що з Лаври довелося терміново евакуювати святині.
Вже вдень 15 червня наслідки російського удару на власні очі побачили понад 70 іноземних дипломатів, які відвідали зруйнований собор. На атаку відреагували і в ЮНЕСКО, проте організація у своїй офіційній заяві традиційно уникнула прямої згадки про те, що об'єкт всесвітньої культурної спадщини намагалися знищити саме російські військові. Водночас пошкодження святині набуло значного дипломатичного розголосу: за даними Reuters, під час зустрічі з Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський показав американському колезі фотографії руйнувань Лаври, що співрозмовники агентства назвали «психологічно вдалим кроком» для посилення підтримки.
Як повідомив на пресконференції 16 червня генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко, попередні збитки від російського удару вже перевищують 500 мільйонів гривень, а реставрація собору може тривати близько двох років. Наразі першочергові роботи з тимчасового укриття пошкодженого даху собору займуть понад 10 днів, про що зазначив намісник Лаври від ПЦУ єпископ Авраамій. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд невідкладно виділить кошти на відновлення Успенського собору з резервного фонду держбюджету.