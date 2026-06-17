Папа Лев XIV відреагував на пошкодження Росією Києво-Печерської лаври та закликав молитися за припинення війни в Україні

Про це у середу, 17 червня, повідомило офіційне видання Ватикану Vatican News.

Звертаючись до паломників на площі Святого Петра у Ватикані під час середової загальної аудієнції, Святіший Отець наголосив, що з України продовжують надходити болісні звістки. Зокрема, понтифік відреагував на нещодавні масовані російські удари по Києву, внаслідок яких руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра, та засудив нищення українських святинь.

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«Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини, знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких, з пораненими та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю. Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир», — сказав понтифік.

Окрім питання війни РФ проти України, Лев XIV прокоментував досягнення політичної угоди між Іраном і США, підписання якої заплановане на найближчу пʼятницю. Папа назвав це «підбадьорливим результатом терпеливої праці діалогу й переговорів» та подякував державам-посередникам. Він висловив сподівання, що це порозуміння зміцнить стабільність і безпеку на Близькому Сході.

Атака на територію Києво-Печерської Лаври — що відомо

У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет, зокрема балістичних. Один із ворожих дронів типу Герань-2 (уламки якого згодом виявили співробітники СБУ) влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок цього на території заповідника спалахнула пожежа, яка завдала споруді численних руйнувань, через що з Лаври довелося терміново евакуювати святині.

Вже вдень 15 червня наслідки російського удару на власні очі побачили понад 70 іноземних дипломатів, які відвідали зруйнований собор. На атаку відреагували і в ЮНЕСКО, проте організація у своїй офіційній заяві традиційно уникнула прямої згадки про те, що об'єкт всесвітньої культурної спадщини намагалися знищити саме російські військові. Водночас пошкодження святині набуло значного дипломатичного розголосу: за даними Reuters, під час зустрічі з Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський показав американському колезі фотографії руйнувань Лаври, що співрозмовники агентства назвали «психологічно вдалим кроком» для посилення підтримки.

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Як повідомив на пресконференції 16 червня генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко, попередні збитки від російського удару вже перевищують 500 мільйонів гривень, а реставрація собору може тривати близько двох років. Наразі першочергові роботи з тимчасового укриття пошкодженого даху собору займуть понад 10 днів, про що зазначив намісник Лаври від ПЦУ єпископ Авраамій. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд невідкладно виділить кошти на відновлення Успенського собору з резервного фонду держбюджету.