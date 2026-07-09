Президент України Володимир Зеленський вважає, що Борис Єльцин не обрав би Володимира Путіна своїм наступником, якби міг передбачити паливну кризу в Росії (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Перший президент РФ Борис Єльцин обрав би іншого наступника, а не Володимира Путіна, якби знав, що через розв’язану тим війну проти України, Росія через понад 20 років буде змушена імпортувати пальне — замість його експортування.

Про це 9 липня заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Між нами кажучи, я думаю, що якби Єльцин знав, що через понад 20 років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії через те, що сама вирішила розв’язати війну, він обрав би іншого наступника», — сказав він.

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Президент Зеленський, зокрема пояснив, що економіка Росії «завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв», однак сьогодні країна-агресор «займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі, імпорту пального».

Паливна криза в Росії — що відомо

28 червня диктатор Володимир Путін вперше визнав, що в Росії почалися проблеми з бензином після ударів українських дронів по НПЗ. Він стверджував, що заборону на експорт бензину запровадили «в інтересах вітчизняних споживачів».

Як зазначає агентство Reuters, атаки Сил оборони України призвели до гострого дефіциту та обвалу внутрішнього виробництва бензину в Росії на 25%.

Віцепрем'єр країни-агресорки Олександр Новак заявив, що РФ запровадила повну заборону на експорт дизельного пального. Одночасно у липні країна вперше почне отримувати імпортні нафтопродукти.

Так, у рамках гуманітарної допомоги Казахстан готується поставити в РФ бензин Аі-92 та Аі-95 у липні та серпні загальним обсягом близько 50 тис. тонн. Крім того, Росія розпочала імпорт бензину морем з Індії.

1 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року українські атаки вразили 15 російських НПЗ, внаслідок чого станом на травень майже 40% потужностей первинного перероблювання нафти РФ було виведено з ладу.

1 липня Міноборони заявило, що Сили оборони України у червні уразили 11 російських нафтопереробних заводів.

9 липня видання Financial Times опублікувало результати власного аналізу, згідно з якими паливна криза в РФ принесла війну в домівки більшої кількості людей, ніж будь-коли раніше. Дефіцит безпосередньо зачіпає близько 50 млн росіян, або 35% населення, писало видання.