Паливна криза у РФ: в Новоросійську бензин закінчився на всіх заправках

У російському місті Новоросійськ у п’ятницю, 3 липня, бензин закінчився на всіх АЗС.

Про це повідомило російське-інтернет видання Медуза.

Муніципальний центр управління адміністрації Новоросійська раніше запустив мапу, на якій у режимі реального часу відображається інформація про наявність пального на міських АЗС. Станом на 3 липня на всіх позначених на цій мапі заправках бензину не було — лише дизель.

Реклама

У вільному продажу бензину немає, проте у місті поки що можна заправлятися за картками на пальне, які підприємства видають своїм працівникам.

Ситуація з пальним у Новоросійську ускладнилася у червні, а вже на початку липня жителі міста були змушені по багато годин стояти в чергах, щоб придбати бензин на тих АЗС, де він ще залишався. Місцеві мешканці скаржаться, що через паливну кризу в громадському транспорті не працюють кондиціонери, а ціни на таксі зросли.

У ніч проти 8 червня місто Новоросійськ Краснодарського краю РФ атакували безпілотники. Внаслідок атаки на території нафтобази Грушовая спалахнула сильна пожежа. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази Грушовая, а також ключової для російських нафтопроводів станції Красний Яр.

Читайте також: У Росії через нестачу бензину чиновників обслуговують поза чергою

Аналіз супутникових знімків показав, що українські удари по нафтобазі Грушовая у Новоросійську завдали суттєвих збитків одному з найбільших об'єктів зберігання нафтопродуктів на Кавказі. Тоді було пошкоджено від 10 до 15 резервуарів із паливом.