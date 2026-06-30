У Кремлі визнали, що Росія веде переговори щодо імпорту нафтопродуктів на тлі паливної кризи

Слова прес-секретаря диктатора Володимира Путіна наводять російські пропагандисти.

За словами Пескова, Москва готова закуповувати паливо за кордоном, якщо сторони домовляться про прийнятні ціни.

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При цьому Пєсков не уточнив, з якими саме країнами ведуться такі переговори.

«Контакти налагоджуються. Якщо будуть досягнуті домовленості щодо прийнятних цін, то це відбудеться. Це буде ще один крок на шляху до стабілізації ринку, спрямований на те, щоб приборкати цей ажіотажний попит», — сказав він.

Раніше видання Reuters повідомило, що Росія звернулася до Казахстану з проханням про постачання близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92.

Паливна криза в Росії — що відомо

Як стверджує російське пропагандистське видання РБК, станом на 29 червня офіційні обмеження на продаж палива введені вже у понад 40 регіонах РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України. При цьому скарги на перебої надходили з 85 регіонів.

28 червня диктатор Володимир Путін вперше визнав, що в Росії почалися проблеми з бензином після ударів українських дронів по НПЗ. Він стверджував, що заборону на експорт бензину ввели «в інтересах вітчизняних споживачів».

Як зазначає агентство Reuters, атаки Збройних сил України призвели до гострого дефіциту та обвалу внутрішнього виробництва бензину в Росії на 25%.

1 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку року українські удари вразили 15 російських НПЗ, в результаті чого станом на травень майже 40% потужностей первинної переробки нафти в РФ були виведені з ладу.