Колапс путінської бензоколонки. Наскільки глибокою стала паливна криза у РФ і що потрібно, аби довести її до максимуму — аналіз NV

8 липня, 19:44
NV Преміум
Полум’я та густий дим здіймаються над Московським НПЗ після удару українських дронів. (Фото: Reuters)

Полум’я та густий дим здіймаються над Московським НПЗ після удару українських дронів. (Фото: Reuters)

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Автор: Максим Бутченко

Українські дрони здивували світ та росіян – в країні-бензоколонці стався тотальний дефіцит бензину. Що далі?

У ніч проти 8 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій (ССО) уразили два нафтопереробних підприємства у російському міста Нижньокамськ, що в Татарстані, а також НПЗ у Саратові. І ці удари стали черговим актом багатомісячної кампанії українських ударів по виробникам бензину та дизелю в РФ, яка останніми тижнями довела країну-бензоколонку до справжньої кризи.

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За кілька днів до удару по Нижньокамську американська The New York Times поспілкувалося з мешканцями російського Іркутська, розташованого майже за 5 тис. км від українського кордону. Одна з них, 26-річна Альона Садовникова, розповіла, що чергу за бензином вона зайняла об одинадцятій вечора, а заправилася лише наступного дня о п’ятій. Тобто, вісімнадцять годин поспіль жінка разом із чоловіком та півторарічним немовлям чекала на можливість залити бензин у свою автівку.

Теги:   Ціни на паливо НПЗ повномасштабне вторгнення

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