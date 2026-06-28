«Заборона в інтересах споживачів». Путін вперше прокоментував кризу з бензином через українські удари по російських НПЗ

Очільник держави-агресора РФ Володимир Путін вперше визнав , що в Росії почалися проблеми з бензином після ударів українських дронів по НПЗ. Він стверджував, шо заборону на експорт бензину запровадили «в інтересах вітчизняних споживачів».

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кремля у неділю, 28 червня, за підсумками наради з питань забезпечення паливом російських регіонів.

Путін зауважив, що на АЗС спостерігаються черги, а потрібні марки бензину «не завжди можна знайти».

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«В інтересах вітчизняних споживачів тимчасово запроваджено повну заборону на експорт бензину та авіаційного гасу. Також розглядається необхідність запровадження повної заборони на експорт дизельного пального», — сказав Путін.

При цьому він посилався на довідку, нібито надану йому російським Міністерством енергетики, і заявляв, що «запаси бензину становлять 1,7 мільйона тонн, це практично відповідає рівню аналогічного періоду минулого року». За словами Путіна, зниження становить «лише 4 відсотки».

Тим часом у Іркутській області РФ, як повідомило Радіо Свобода з посиланням на інформацію місцевої влади, поліції та Росгвардії наказали чергувати біля заправок і стежити, щоб пальне продавали виключно в автомобільні баки, а не в каністри чи інші ємності. На АЗС компанії Роснефть у регіоні запроваджено ліміт на продаж пального — не більше 50 літрів на одну автівку. Іншим АЗС дозволяється встановити навіть жорсткіші ліміти.

15 червня російське пропагандистське видання Коммерсантъ написало, що деяким нафтопереробним заводам дозволили постачати на внутрішній російський ринок бензин і дизельне паливо класу Євро-5, але з показниками Євро-3. Таким чином уряд РФ намагався запобігти нестачі палива.

1 червня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що станом на травень з ладу було виведено 40% первинної переробки нафти в РФ.