Афганістан звинувачує Пакистан в авіаударі по кабульській лікарні для наркозалежних

Дим піднімається після вибуху в Кабулі, який, за словами талібів, стався внаслідок пакистанського авіаудару (Фото: REUTERS/Sayed Hassib)

Уряд Талібану в Афганістані звинуватив Пакистан в авіаударах по кабульській лікарні для наркозалежних. Про це заявив спікер уряду Талібану Забіхулла Муджахід у понеділок, 16 березня, повідомляє AP .

За його словами, четверо людей загинули та ще кілька отримали поранення. Він стверджує, що більшість постраждалих були наркозалежними, які проходили лікування в закладі.

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Речник прем'єр-міністра Пакистану Мушарраф Заїді відкинув ці звинувачення, заявивши, що жодна лікарня в Кабулі не була ціллю.

Міністерство інформації Пакистану заявило, що удари були «точно спрямовані на військові об'єкти та інфраструктуру підтримки терористів, включаючи склади технічного обладнання та боєприпасів афганського Талібану та пакистанських бойовиків, що базуються в Афганістані (у Кабулі та Кандагарі)».

У заяві також стверджується, що ці об'єкти використовувалися проти пакистанських цивільних.

13 березня пакистанські військовослужбовці завдали ударів по столиці Афганістану Кабулу та об'єктах поблизу міжнародного аеропорту міста Кандагар на півдні країни.

Між Пакистаном і Афганістаном уже третій тиждень тривають активні бойові дії, які загострилися 26 лютого після спроби афганських сил наступати вздовж спільного кордону у відповідь на повітряні атаки урядових військ Пакистану на пакистанський Талібан.

28 лютого бойовики афганського Талібану заявили, що готові до переговорів із Пакистаном після того, як пакистанські сили завдали ударів по Кабулу і низці інших міст Афганістану.

26 лютого Афганістан атакував пакистанські військові позиції вздовж кордону у відповідь на авіаудари Ісламабада.

Раніше Талібан попередив, що дасть «належну і виважену відповідь» на авіаудари, завдані Пакистаном минулими вихідними по таборах бойовиків з угруповання Техрік-є-Талібан Пакистан (ТТП) та Ісламської держави в провінції Хорасан на сході Афганістану.

У відповідь Пакистан завдав повітряних ударів по Кабулу і двох інших афганських провінціях. Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив про «відкриту війну» із сусіднім Афганістаном. Він зазначив, що його країна «вичерпала терпіння».