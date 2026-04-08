Пакистан запросив США та Іран на переговори в Ісламабад 10 квітня

Пакистан запросив делегації Ірану та США до Ісламабаду (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів .

Про це він повідомив у соцмережі X у середу, 8 квітня.

Прем'єр-міністр Пакистану зазначив, що Іран і Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками «погодилися на негайне припинення вогню повсюдно, зокрема в Лівані та інших регіонах, яке набирає чинності негайно».

Реклама

«Я щиро вітаю цей мудрий крок і висловлюю глибоку вдячність керівництву обох країн, а також запрошую їхні делегації до Ісламабаду в п’ятницю, 10 квітня 2026 року, для подальших переговорів щодо укладення остаточної угоди про врегулювання всіх суперечок», — написав Шехбаз Шаріф.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

Телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив, що Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.