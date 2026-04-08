Пакистан просить США відкласти дедлайн щодо Ірану на два тижні

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити дедлайн для угоди з Іраном ще на два тижні.

Про це повідомляє The Guardian.

Пакистанський прем'єр зазначив, що дипломатичні зусилля «просуваються стабільно, впевнено та потужно і можуть привести до суттєвих результатів у найближчому майбутньому». Він також закликав Іран відкрити Ормузьку протоку на цей період як жест доброї волі.

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«Ми також закликаємо всі воюючі сторони дотримуватися перемир’я скрізь протягом двох тижнів, щоб дати дипломатії можливість досягти остаточного припинення війни в інтересах довгострокового миру та стабільності в регіоні», — сказав Шаріф.

Окремо міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив, що ізраїльські бомбардування Ірану зірвали прогрес, досягнутий у переговорах.

У Білому домі підтвердили, що Дональд Трамп вже поінформований про пропозицію Пакистану.

«Президент був поінформований про пропозицію, і відповідь буде надана», — заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт.

Протягом останньої доби Дональд Трамп озвучив низку нових погроз на адресу Ірану, заявивши, що готовий розпочати реалізацію своїх загроз вже цієї ночі, якщо його ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки не буде виконано.

Зокрема, він заявив, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Трамп також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливає о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).

Іран після погроз Дональда Трампа повідомив пакистанським посередникам, що більше не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами щодо припинення вогню.

У Тегерані заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «брама пекла» відкриється вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

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6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.