Пакистан відновив бої проти Афганістану

Про це повідомляє Blooomberg.

Представник Міністерства закордонних справ Тахір Андрабі заявив, що операція проти Афганістану триватиме «до досягнення цілей», але інших деталей він не розкрив.

Реклама

Видання уточнює, що Пакистан просить уряд Талібану припинити діяльність бойовиків, які здійснюють напади та планують їх з Афганістану.

З 19 до 24 березня бойові дії було припинено на прохання Саудівської Аравії, Катару і Туреччини. Це сталося після того, як Пакистан завдав ударів по медичному закладу в Кабулі, внаслідок чого загинули 400 осіб, що викликало глобальну тривогу і заклики до припинення вогню. Пакистан заперечує цю заяву і заявив, що напав на сховище бойовиків.

13 березня пакистанські військовослужбовці завдали ударів по столиці Афганістану Кабулу та об'єктах поблизу міжнародного аеропорту міста Кандагар на півдні країни.

Між Пакистаном і Афганістаном уже третій тиждень тривають активні бойові дії, які загострилися 26 лютого після спроби афганських сил наступати вздовж спільного кордону у відповідь на повітряні атаки урядових військ Пакистану на пакистанський Талібан.

28 лютого бойовики афганського Талібану заявили, що готові до переговорів із Пакистаном після того, як пакистанські сили завдали ударів по Кабулу і низці інших міст Афганістану.

26 лютого Афганістан атакував пакистанські військові позиції вздовж кордону у відповідь на авіаудари Ісламабада.

Раніше Талібан попередив, що дасть «належну і виважену відповідь» на авіаудари, завдані Пакистаном минулими вихідними по таборах бойовиків з угруповання Техрік-є-Талібан Пакистан (ТТП) та Ісламської держави в провінції Хорасан на сході Афганістану.

У відповідь Пакистан завдав повітряних ударів по Кабулу і двох інших афганських провінціях. Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив про «відкриту війну» із сусіднім Афганістаном. Він зазначив, що його країна «вичерпала терпіння».