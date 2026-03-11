Ізраїльські міністри та представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може зайняти до року, навіть якщо військова кампанія США та Ізраїлю завершиться раніше.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на ізраїльського суспільного мовника Kan.

За словами урядовців, після завершення військової операції «усе залежатиме від іранського народу».

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Водночас ізраїльські чиновники з безпеки додають, що «існує реальна невизначеність щодо тривалості атак в Ірані», оскільки «важко розшифрувати» наміри президента США Дональда Трампа.

Посадовці також вважають, що на даному етапі іранське суспільство ще не готове до масових протестів проти влади, і що ізраїльські та американські авіаудари, як очікується, триватимуть й наступного тижня.

Водночас ізраїльські посадовці визнають, що немає впевненості у падінні іранського режиму, а від Трампа не надходило жодних сигналів про те, коли можуть завершитися бойові дії.

Чиновники зазначають, що на цей час стратегія Ізраїлю полягає в тому, щоб підтримувати постійний військовий тиск, доки іранський народ не зможе повалити своїх правителів.

«Наша роль полягає в тому, щоб продовжувати завдавати ударів по пригноблювачах, доки населення не повстане», — сказав один із чиновників.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

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Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.