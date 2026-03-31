«Має право захищатися». У Фінляндії заявили, що не ставитимуть Україні умов щодо ударів по РФ після інцидентів із дронами

Поліцейський автомобіль неподалік від місця падіння одного з безпілотників у Фінляндії (Фото: Скриншот відео / Yle)

Фінляндія не вимагатиме від України зупинити або скоротити атаки на нафтовий сектор країни-агресорки Росії .

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен в інтерв'ю Yle.

Валтонен підкреслила, що нічого подібного Фінляндія не вимагає.

«Але, звісно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не наражалися на небезпеку», — додала міністерка.

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Наразі Фінляндія розробляє систему захисту від БпЛА. На думку Валтонен, систему можуть ввести в експлуатацію протягом кількох місяців.

Вона також зазначила, що «Україна має право захищатися».

«Ми не висуваємо Україні жодних вимог щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії», — заявила Еліна Валтонен.

У понеділок, 30 березня, президент Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що Україна отримала «сигнали» від деяких союзників про скорочення атак на російський нафтовий сектор.

«Перш за все ми не просто наносимо удари. Я всім хочу нагадати: ми відповідаємо. Чому я нагадую? Останнім часом, після настільки сильної енергетичної кризи світової, дійсно ми отримали сигнали від деяких наших партнерів, як зробити так, щоб зменшити наші відповіді по нафтовому сектору, енергетичному сектору Російської Федерації», — сказав президент.

У неділю, 29 березня, кілька безпілотників порушили повітряний простір і впали на південному сході Фінляндії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни, ймовірно, українські. На запитання про те, чи будуть збивати українські БпЛА, які випадково залетіли до Фінляндії в майбутньому, прем'єр відповів, що загального наказу немає - це вирішують у кожному окремому випадку.

Україна вибачилася перед Фінляндією за цей інцидент.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що українські дрони, які впали на території Фінляндії, не прямували на країну. За його словами, ймовірно, безпілотники впали через роботу російських засобів РЕБ.