Навроцький може оголосити про обмеження контактів із Зеленським у день пам’яті жертв Волинської трагедії — ЗМІ

У палаці президента Польщі Кароля Навроцького розглядають можливість обмеження контактів із президентом України Володимиром Зеленським. Про це можуть оголосити 11 липня — у день пам’яті жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на співрозмовників в оточенні польського президента.

За даними газети, у президентському палаці вважають окремі кроки української сторони, зокрема щодо ініціатив у сфері історичної пам’яті, «свідомою провокацією» та частиною довгострокової історичної політики Києва.

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«Ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — казав президент України під час виступу з нагоди Дня Конституції.

Співрозмовники видання заявили, що ставляться до таких заяв із «скептицизмом».

«Дії Зеленського та його оточення носять провокаційний характер, і ми не будемо частиною сценарію, написаного Києвом, який водночас посилює російську пропаганду», — сказав співрозмовник видання.

Також у палаці стверджують, що дії українського президента «спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію, щоб зміцнити його слабке становище», а також мають на меті «приховати корупційні скандали, до яких причетні провідні українські політики».

Водночас у Варшаві наразі не планують офіційної реакції, але заявляють про намір і надалі дотримуватися своєї позиції щодо оцінки УПА як «злочинців і геноцидників».

Водночас, за даними джерел, в оточенні Навроцького розглядають варіант обмеження контактів з українським президентом. Оголосити про це можуть під час виступу 11 липня.

«Нам не потрібно відповідати сьогодні чи завтра. Ми можемо спокійно підготувати це питання та зробити це під час відзначення 11 липня, коли виступить президент», — сказало джерело.

29 червня неназвані члени польського уряду в коментарі Onet заявили, що «здивовані» рішенням Зеленського подати до Верховної Ради законопроєкт Про Український національний пантеон. В уряді припустили, що це може погіршити відносини між країнами.

Конфлікт між Україною та Польщею — головне

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

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20 червня низка українських політиків та посадовців оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з відділення Нової пошти.

На тлі цих подій президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що пройшов 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.