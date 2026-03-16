Президент США Дональд Трамп вивчає можливість захоплення іранського острова Харк у Перській затоці. Цей крок вимагатиме присутності американських військових на території Ірану.

Про це в понеділок, 16 березня, з посиланням на американських чиновників пише Axios.

Трамп може піти на такий крок, якщо танкери в Перській затоці залишаться заблокованими.

Реклама

Ціни на нафту і газ продовжують зростати на тлі блокади Іраном Ормузької протоки, нагадують журналісти.

Тегеран заблокував експорт нафти з країн Перської затоки, водночас дозволяючи танкерам, що забирають іранську нафту, проходити безперешкодно. У такий спосіб він забезпечує постійні поставки власної нафти в Китай та інші країни.

За словами одного зі співрозмовників видання, поки блокада триває, а експорт нафти з регіону обмежений, Трамп не зможе закінчити війну, навіть якщо захоче.

Президент США поки що не ухвалив остаточного рішення щодо острова, повідомив високопоставлений чиновник Білого дому. Однак, за словами співрозмовника видання, «ситуація може змінитися». Він зазначив, що Трамп «не збирається чекати і дозволяти іранцям диктувати темп конфлікту».

Президента США приваблює ідея захоплення острова Харк, оскільки це буде все одно що «економічний нокаут режиму». Тобто, позбавлення Тегерана фінансування, пояснив ще один анонімний співрозмовник видання, який вказаний, як американський чиновник.

Однак таке рішення потребуватиме присутності американських військових і може спричинити удари Ірану у відповідь по нафтових об'єктах і трубопроводах у країнах Саудівської Аравії.

За словами чиновника, «існують великі ризики», але також «є і великі вигоди». Він уточнив, що Трамп поки що не ухвалив такого рішення.

«І ми не говоримо, що він його ухвалить», — сказав співрозмовник видання.

Раніше Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News ухилився від запитань щодо захоплення іранського острова Харк, який називають «нафтовою артерією» країни.

14 березня Трамп заявив, що американські військові здійснили «один із найпотужніших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу», завдавши удару по військових об'єктах на острові Харк.

Реклама:

Харк — острів у Перській затоці, що належить Ірану. Адміністративно входить до складу провінції Бушир. На острові розташований термінал експорту нафти, аеропорт і місто Харк. Через острів проходить значна частина всього іранського експорту нафти.