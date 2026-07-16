Останній візит на посаді прем'єра Британії. Сьогодні у Київ приїде Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британї Кір Стармер у четвер, 16 липня, вирушив до Києва із останнім візитом на посаді. Очікується, що він проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомила пресслужба британського уряду.

Лідери обговорять, як основи, закладені за часів його уряду, зокрема створення Коаліції охочих, прокладуть шлях до тривалого миру. Також Стармер заявить, що «непохитна підтримка України з боку Великої Британії завжди залишатиметься незмінною».

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Очікується, що Стармер на зустрічі із Зеленським обговорить досягнутий прогрес у забезпеченні України необхідним для продовження боротьби проти Росії, а також проведе переговори щодо того, на чому союзникам слід зосередитися.

Під керівництвом Стармера Британія відіграла ключову роль у залученні міжнародної підтримки для України та зміцненні європейської безпеки.

«Коли я став прем'єр-міністром, я зрозумів, що Велика Британія не повинна просто підтримувати Україну в цей момент, а має допомогти закласти основи її довгострокової безпеки та успіху. Саме тому ми поставили Велику Британію в центр сильнішої Європи — збільшуючи інвестиції в оборону, виступаючи лідером у розробці військових технологій майбутнього та роблячи все можливе, щоб забезпечити Україні найміцніші позиції», — заявляв Стармер.

22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що йде з посади очільника Лейбористської партії. Він поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів.

Так само 22 червня новообраний депутат британського парламенту Енді Бернем підтвердив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра замість Кіра Стармера.