Угорщина погодилася віддати українському Ощадбанку два арештовані інкасаторські автомобілі, які були викрадені разом з грошима під час транзитного маршруту у Будапешті 6 березня. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на два джерела у четвер, 12 березня.

Слідчі угорської Національної служби податків і митниці, яким уряд доручив вести формальне розслідування, повідомили адвокатів української сторони про намір передачі автомобілів, але без грошей та золота, які вони перевозили.

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Очікується, що передача відбудеться 12 березня.

Натомість стан інкасаторських авто невідомий після того, як угорські силовики зламали захищений простір (сейф), у якому інкасатори Ощадбанку перевозили матеріальні цінності.

Про незаконне затримання двох авто Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації, у Будапешті стало відомо 6 березня. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Згодом громадян України депортували, один з них після незаконного затримання та допитів опинився у лікарні, повідомляв голова Нацбанку України.

10 березня міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку гроші залишаться у Будапешті, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба.

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація. Президент Володимир Зеленський назвав дії Угорщини «актом бандитизму».