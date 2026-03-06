В Ощадбанку заявили, що їхніх співробітників незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини (Фото: Ощадбанк / Facebook)

Про це йдеться в заяві Ощадбанку.

У банку уточнили, що сімох його співробітників, які супроводжували інкасаторські машини, незаконно утримують в одному з правоохоронних органів Угорщини.

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«Представники консульської служби досі не були допущені до затриманих. Ощадбанк також не отримував повідомлень від угорської сторони ні до, ні після затримання», — йдеться в повідомленні.

Також заявляється, що банк не бачить можливих юридичних підстав для затримання інкасаторських машин і супроводжуючого персоналу. Там нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом.

«Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Сбербанку щотижня. Сбербанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті», — зазначили в банку.

Цінності, що перебували у викрадених автомобілях, належать державному Ощадбанку, зазначено в заяві.

«Це кошти, довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувалися з Австрії для подальшого використання в обігу та насичення готівкового ринку України. Загальний обсяг коштів Ощадбанку, частка яких наразі невідома, становить 40 млн. доларів США, 35 млн. євро, 9 кг золота», — йдеться в заяві.

Банк вимагає звільнити своїх співробітників і повернути автомобілі та цінності державного банку.