Більшість аналітиків говорять про те, що Орєшніка в Білорусі поки що немає - журналіст

Комплекси ППО, які охороняють базу в Білорусі, де, ймовірно, розмістили Орєшнік (Фото: Білоруська служба Радіо Свобода)

Головний редактор Belarus Tomorrow Павло Свердлов в інтерв'ю Radio NV заявив, що, за словами більшості аналітиків, в Білорусі поки що немає російського Орєшніка.

«Більшість аналітиків говорять про те, що Орєшніка в Білорусі поки що немає, що це поки що слова», — зазначив Свердлов в ефірі Radio NV.

Водночас він висловив думку, що Росія не стала б його використовувати для прориву в Сувалках, бо в цьому «немає сенсу».

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У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО слід розглядати розміщені РФ на території Білорусі ракети середньої дальності Орєшнік як легітимну військову ціль.

«Україна буде оцінювати цю загрозу. [Самопроголошений президент Білорусі Олександр] Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки в Орєшніку. Усі бачать, що з нього зараз роблять велике шоу», — зазначив президент в інтерв'ю виданню Зеркало, опублікованому 23 лютого.

Він також повідомив, що на територію Білорусі поки що завезли не весь ракетний косплекс, а тільки відповідні машини. Водночас інформація подається таким чином, щоб залякати європейців.

18 грудня 2025 року Лукашенко стверджував, що російський ракетний комплекс Орєшнік заступив на бойове чергування на території Білорусі.

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо, де у Білорусі розмістили російський ракетний комплекс.