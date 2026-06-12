Про це написало у п’ятницю, 12 червня, РБК-Україна з посиланням на джерело в українській владі.

«Попередньо, інформація була», — сказав співрозмовник видання.

На момент публікації новини офіційних заяв від Сполучених Штатів чи попереджень від посольства США у Києві не було.

Реклама

Як повідомило LIGA.net, його співрозмовник в українській владі не підтвердив інформацію про попередження Штатів щодо Орєшніка. Проте він зазначив, що підготовка ракети росіянами дійсно була зафіксована.

«Партнери й розвідка бачили, що вони [росіяни] там споряджали у себе на полігоні Орєшнік, але більших деталей поки не було», — заявило джерело LIGA.net.

12 червня Повітряні сили ЗСУ попередили про високу імовірність застосування військами країни-агресора РФ балістичної ракети середньої дальності Орєшнік.

Президент України Володимир Зеленський так само закликав відповідальніше ставитися до повітряних тривог. «Обов'язково кожного дня — і сьогодні, і наступними днями -звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу, і на що розраховують у Росії», — заявив він.

Удари БРСД Орєшнік по Україні — головне

Росія вже тричі била по Україні Орєшніком без боєзаряду. Вперше цю ракету застосували для атаки на Дніпро 21 листопада 2024 року.

Інфографіка: NV

8 січня 2026 року держава-агресор атакувала Орєшніком Львівську область, там було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Інфографіка: NV

Третій удар стався під час масованої атаки 24 травня — тоді під удар Орєшніка потрапило місто Біла Церква у Київській області. Згодом стало відомо, що росіяни тоді застосували дві ракети Орєшнік, друга могла впасти на тимчасово окупованій території Донецької області.