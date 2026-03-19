«Він нас зрадив». Прем'єр Фінляндії Орпо звинуватив Орбана у порушенні домовленостей щодо України

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розкритикував прем'єра Угорщини Віктора Орбана за позицію щодо України, звинувативши його в порушенні домовленостей і використанні цієї теми у власних політичних цілях.

Про це він заявив у четвер, 19 березня, перед початком зустрічі лідерів країн ЄС на Європейській Раді в Брюсселі, пише Укрінформ.

«Він [Орбан — ред.] використовує Україну як зброю у своїй виборчій кампанії. Це недобре. У нас була домовленість. І я думаю, що він нас зрадив. Ми повинні знайти рішення, як рухатися далі. І тепер я закликаю Україну та Комісію знайти рішення щодо питання трубопроводу. Але найважливіше питання — це те, як ми забезпечимо фінансування і кошти для України», — наголосив фінський прем'єр.

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Орпо також зазначив, що ЄС має продовжувати тиск на Росію, адже саме вона, за його словами, отримує найбільшу вигоду від нестабільності на Близькому Сході.

«Нам потрібно зрозуміти, хто найбільше виграє від цього хаосу та зростання цін на енергоносії. Це Росія. І саме тому ми маємо продовжувати тиск на Росію і надалі надавати потужну підтримку Україні. Вони воюють за нас. Вони щодня ведуть цю боротьбу», — додав він.

19 березня на саміті ЄС Орбан заявив, що Угорщина не підтримає жодних рішень на користь України, поки не буде відновлено постачання нафти трубопроводом Дружба.

6 березня Орбан заявляв, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом Дружба.

Рішення про 90 млрд євро кредиту для України було погоджено на Раді ЄС 24 лютого. Однак Угорщина продовжує блокувати остаточне ухвалення документів, пов’язаних із виділенням коштів.