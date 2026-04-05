Тегеран дозволив ще одній країні прохід через Ормузьку протоку

Іран звільнив Ірак від обмежень на судноплавство в Ормузькій протоці . Це може мати значний вплив на світові поставки нафти, пише агентство Bloomberg .

Як заявив представник іранських військових у відеозверненні, жодні обмеження, що були введені щодо Ормузької протоки, «на братній Ірак не поширюються».

Таке рішення потенційно може забезпечити постачання до трьох мільйонів барелів іракської нафти на добу. Однак, як уточнив іракський чиновник, ефективність винятку залежатиме від готовності судноплавних компаній заходити в протоку в умовах ризиків, що зберігаються.

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Залишається незрозумілим, чи стосуватиметься цей виняток всієї іракської нафти, чи тільки танкерів країни, і яким чином він буде забезпечуватися.

Незважаючи на військові дії, трафік суден через Ормузьку протоку дещо збільшився, зазначає агентство. Проте він, як і раніше, значно нижчий за довоєнний рівень, коли через неї проходило близько п’ятої частини світових поставок нафти і скрапленого природного газу.

Рішення Тегерана може дати Іраку можливість відновити деякі морські постачання. Однак актуальними залишаються інші перешкоди, зокрема неясність щодо того, коли і наскільки можна буде збільшити видобуток на нафтових родовищах країни.

Ірак є другим за величиною виробником нафти в ОПЕК.

Експорт іракської нафти в березні скоротився приблизно на 97% — до 99 тисяч барелів на добу.

Тегеран фактично заблокував прохід через Ормузьку протоку, яка є ключовою «енергетичною артерією» світу, після початку військової операції США та Ізраїлю.

14 березня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для суден з усього світу, за винятком «танкерів і суден, які належать нашим ворогам, для тих, хто атакує нас та їхніх союзників».

2 квітня агентство Bloomberg повідомляло, що через Ормузьку протоку пройшов контейнеровоз, власником якого є французька компанія, і що це був перший європейський корабель, який пройшов після блокування протоки Іраном.

4 квітня Іран заявив, що дає дозвіл на прохід через Ормузьку протоку для суден, які перевозять «товари першої необхідності».