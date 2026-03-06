З понеділка, 2 березня, після атаки на три цивільні судна в неділю, Ормузькою протокою змогли пройти лише дев’ять комерційних суден, повідомляє AFP .

За даними MarineTraffic, з понеділка через Ормузьку протоку пройшли лише дев’ять суден, серед яких були нафтові танкери, вантажні судна та контейнеровози, деякі з яких подорожували з вимкненими транспондерами. У цей список увійшли як мінімум три танкери і одне судно-газовоз.

Реклама

Зазначається, що до останнього часу Ормузькою протокою транспортувалося майже 20% світової сирої нафти та близько 20% зрідженого природного газу.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран наразі не перекривав Ормузьку протоку, але не відкидає будь-яких варіантів через продовження війни.

Він наголосив, що судна не проходять через Ормузьку протоку, бо самі побоюються це робити з огляду на ситуацію.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

Згодом, 3 березня, агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа повідомляло, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Того самого дня в армії США заявили, що Іран не перекривав Ормузьку протоку, а його кораблі її не мінують і не патрулюють. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

Інфографіка: NV

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних поставок), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних поставок), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.