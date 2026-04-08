Після ударів Ізраїлю по Лівану. Влада Ірану заявила, що знову закриває Ормузьку протоку, у Білому домі спростували

Вид на Ормузьку протоку з Оману, квітень 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Влада Ірану знову перекрила Ормузьку протоку для судноплавства — у відповідь на нову серію ударів Ізраїлю по бойовиках угруповання Хезболли в Лівані.

Про це 8 квітня повідомляє агентство Associated Press.

«Іран знову перекрив Ормузьку протоку у відповідь на ізраїльські удари по бойовиках Хезболли в Лівані, що ставить під сумнів стійкість і без того крихкого перемир’я, яке поклало кінець понад місячній американсько-іранській війні», — пише видання.

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Як повідомляє АР, Ізраїль без попередження завдав ударів по кількох комерційних і житлових районах ліванської столиці - Бейрута. Є інформація, що щонайменше 112 людей загинули і сотні дістали поранення в один із найкривавіших днів під час останньої війни між Ізраїлем і Хезболлою, пише агентство.

«Нова хвиля насильства поставила під загрозу те, що віцепрезидент США Дж. Д. Венс назвав „крихким“ перемир’ям», — повідомили в АР.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила — Іран запевнив Білий дім у тому, що він «дозволяє рух суден через Ормузьку протоку», повідомляє телеканал CNN.

«Це випадок, коли те, що вони (представники режиму аятол — ред.) кажуть публічно, відрізняється від реальності», — сказала вона під час пресбрифінгу. При цьому Левітт не стала заперечувати, визнала, що для того, щоб судна знову почали перетинати протоку, може «знадобитися час». «Неофіційно ми сьогодні спостерігаємо збільшення інтенсивності руху в Ормузькій протоці», — сказала речниця Білого дому.

Пізніше Левітт пояснила, що влада США розглядатиме стягнення Іраном плати за прохід через Ормузьку протоку як «обмеження».

«Поки Ормузька протока залишається відкритою без будь-яких обмежень або затримок, ці надзвичайно делікатні та складні переговори відбуватимуться за зачиненими дверима протягом наступних двох тижнів», — підсумувала вона.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Інфографіка: NV

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

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Телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив, що Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Однак 8 квітня в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що завдала найбільшого (від початку операції Лев, що реве) скоординованого удару по об'єктах угруповання Хезболла в Лівані.

Зокрема, під удар потрапили штаб-квартири угруповання, командні центри розвідки і центральні штаби, інфраструктура вогневих і військово-морських підрозділів, активи сил Радван і повітряного підрозділу (127), повідомили ізраїльські офіцери.