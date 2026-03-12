Американські бойові кораблі супроводжуватимуть нафтові танкери в Ормузькій протоці — глава Мінфіну США

Як заявив глава американського Мінфіна Скотт Бессент кораблі ВМС США, можливо, разом із міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна через Ормузьку протоку (Фото: www.war.gov)

Кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку . Про це 12 березня повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю британському телеканалу Sky News .

«Я переконаний, що, щойно це стане можливим із військового погляду, ВМС США, можливо, разом із міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна», — сказав чиновник.

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Як зазначив Бессент, попри заяву представників іранського режиму про мінування протоки, деяким кораблям вдається пройти через неї.

«Насправді, зараз проходять танкери, іранські танкери, я вважаю, що пройшли і деякі танкери під китайським прапором. Так що ми знаємо, що вони не замінували протоку», — підсумувавміністр.

Увечері 11 березня Іран вдарив підводними дронами по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 — вдалося врятувати.

Інфографіка: NV

Таким чином кількість кораблів, які зазнали ударів на Близькому Сході з початку бойових дій, зросла щонайменше на 16, пише Reuters.

Уранці 11 березня повідомлялося, що тайський суховантаж загорівся, його екіпаж було евакуйовано після атаки в Ормузькій протоці. Тоді ж повідомлялося про ураження контейнеровоза ONE Majesty під прапором Японії.

Ще один суховантаж потрапив під удар невідомим снарядом приблизно за 50 морських миль (92,6 км) на північний захід від Дубая 11 березня.

Раніше американська розвідка попередила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт і ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.