Марк Рютте і Дональд Трамп у Швейцарії в січні 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Генсекретар НАТО Марк Рютте попередив деяких союзників, що президент США Дональд Трамп хоче найближчими днями отримати гарантії допомоги в убезпеченні Ормузької протоки . Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на двох неназваних європейських дипломатів у четвер, 9 квітня.

«Ми відзначаємо невдоволення у Вашингтоні, але вони не консультувалися з союзниками ні до, ні після початку цієї війни», — заявив один із дипломатів.

За словами дипломата, НАТО саме по собі не відіграватиме жодної ролі у війні проти Ірану, але союзники хочуть допомогти з пошуком довгострокових рішень для Ормузької протоки.

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8 квітня Марк Рютте провів зустріч із Трампом у Вашингтоні, після чого заявив, що американський президент «явно розчарований» тим, що багато союзників по НАТО не підтримали війну проти Ірану.

У Білому домі повідомляли, що під час зустрічі Трамп обговорюватиме з Рютте можливість виходу США з Альянсу. Після переговорів Трамп знову розкритикував НАТО, заявивши, що союзники «не були поруч, коли ми їх потребували».

1 квітня американський президент повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів із НАТО після того, як союзники відмовилися приєднатися до його війни проти Ірану.

6 квітня Трамп заявив, що його антипатія до НАТО почалася з відмови Європи піддатися його тиску і погодитися на анексію США Гренландії.

Раніше Financial Times писало, що Трамп погрожував припинити постачання зброї Україні, щоб змусити європейських союзників приєднатися до коаліції для розблокування Ормузької протоки.

Після цього, за наполяганням Марка Рютте, 19 березня група країн, зокрема ключові члени Альянсу Франція, Німеччина і Велика Британія, опублікували заяву про готовність «зробити свій внесок» у гарантування безпеки проходу через протоку. З моменту публікації до заяви приєдналися й інші країни.

У ніч проти 8 квітня американський президент Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він зазначив, що Сполучені Штати вже «досягли і перевиконали всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів. Однак там заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.