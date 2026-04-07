Зеленський: Українські військові беруть участь у консультаціях щодо Ормузької протоки

Вид з повітря на острів Кешм, що належить Ірану, і Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові беруть участь у консультаціях щодо ситуації в Ормузькій протоці , яку Іран блокує від початку війни зі США.

Про це президент повідомив у зверненні у вівторок, 7 квітня.

«Безпечне мореплавство — це глобальна цінність. Ми це знаємо за досвітом захисту в Чорному морі. Потрібно, щоб всі у світі це також цінували. Звісно, ситуація зараз може змінюватися щодня — і доволі суттєво, особливо зважаючи на те, що відбувається з Іраном та у відносинах між Європою та Америкою. Але інтереси наші довготривалі — усіх у Європі, передусім це інтерес безпековий», — розповів Зеленський.

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За його словами, Україна отримала запити від країн Азії і активно працює на рівні лідерів держав, міністерств закордонних справ та інших відомств.

5 квітня Зеленський заявив, що Україна має досвід розблокування продовольчого коридору у Чорному морі й готова ним поділитися.

Однак, підкреслив він, Україна знищила частину Чорноморського флоту РФ й змусила ворога відступити від коридору.

2 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порівняв дії іранської влади в Ормузькій протоці з діями російської армії в Чорному морі, зазначивши, що тактика обох країн схожа. Він підкреслив, що Україна готова долучитися до зусиль щодо розблокування протоки.

7 квітня президент США в ультимативній формі написав, що Іран має відкрити протоку до 20:00 вівторка, 7 квітня, за Східним часом (03:00 8 квітня за Києвом).

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «врата пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

Інфографіка: NV

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни із США та Ізраїлем, у межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.