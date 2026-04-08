Україна пропонує досвід, здобутий у Чорному морі, для забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці — МЗС

Вантажне судно в Перській затоці, недалеко від Ормузької протоки, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Україна готова використати свій досвід, здобутий у Чорному морі, для допомоги в забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці .

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

Він наголосив, що Україна на політичному та військовому рівнях брала участь у зустрічах щодо забезпечення свободи мореплавства в Ормузькій протоці за лідерства Великої Британії.

Реклама

За його словами, глава МЗС Андрій Сибіга долучався до політичних зустрічей, тоді як українські військові — до обговорень на технічному та військовому рівнях.

«Ця пропозиція залишається на столі, вона залишається в силі… Якщо послуги України будуть потрібні нашим союзникам, ми готові їх надати», — підкреслив Тихий.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що близько 15 країн планують сприяти відновленню руху через Ормузьку протоку після припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Напередодні Трамп озвучив низку погроз на адресу Ірану, заявивши, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Він також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).