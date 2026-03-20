Італія, Німеччина та Франція уточнили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню

Узбережжя Ірану та порту Бандар-Аббас в Ормузькій протоці (Фото: REUTERS/Stringer)

Європейські союзники заявили, що готові приєднатися до гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, але тільки після припинення вогню на тлі ескалації конфлікту з Іраном.

Про це у п’ятницю, 20 березня, пише Euractiv.

Загалом шість країн — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Нідерланди — раніше повідомляли, що готові підтримати відповідні зусилля для гарантування безпечного проходу через протоку.

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Водночас Італія, Німеччина та Франція уточнили, що наразі не йдеться про негайну військову участь — мова лише про можливу багатосторонню ініціативу після досягнення перемир’я.

У спільній заяві союзники наголосили, що глибоко стурбовані ескалацією та закликали Іран негайно припинити погрози, мінування, атаки дронами й ракетами та інші спроби перешкоджати комерційному судноплавству.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що можлива участь німецьких військових залежатиме від ситуації після припинення вогню та наявності міжнародного мандата, а також потребуватиме схвалення парламенту.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що країна планує обговорити з постійними членами Ради Безпеки ООН можливість створення міжнародних рамок для гарантування безпеки судноплавства після завершення бойових дій.

Інфографіка: NV

14 березня президент Трамп висловив сподівання, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія, відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку.

15 березня очільник Білого дому заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці. Проте спочатку у відправці військових кораблів до Ормузької протоки Трампу відмовила Велика Британія, а згодом — Німеччина.

17 березня президент Франції заявив, що його країна не братиме участі в діях із розблокування — попри те, що раніше Трамп оцінив «на вісімку» підтримку Еммануеля Макрона щодо операції в Ормузькій протоці.

Президент Фінляндії Александр Стубб каже, що Сполучені Штати не проконсультувалися із союзниками перед тим, як розпочинати війну з Іраном, тому члени НАТО не висловлюють бажання допомагати Вашингтону з розблокуванням Ормузької протоки.

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17 березня дипломатичний радник президента ОАЕ Анвара Гаргаша заявив, що Об'єднані Арабські Емірати можуть долучитися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на забезпечення безпеки Ормузької протоки.

