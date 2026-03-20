Італія, Німеччина та Франція уточнили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню

20 березня, 10:36
Узбережжя Ірану та порту Бандар-Аббас в Ормузькій протоці (Фото: REUTERS/Stringer)

Узбережжя Ірану та порту Бандар-Аббас в Ормузькій протоці (Фото: REUTERS/Stringer)

Європейські союзники заявили, що готові приєднатися до гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, але тільки після припинення вогню на тлі ескалації конфлікту з Іраном.

Про це у п’ятницю, 20 березня, пише Euractiv.

Загалом шість країн — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Нідерланди — раніше повідомляли, що готові підтримати відповідні зусилля для гарантування безпечного проходу через протоку.

Реклама

Водночас Італія, Німеччина та Франція уточнили, що наразі не йдеться про негайну військову участь — мова лише про можливу багатосторонню ініціативу після досягнення перемир’я.

Читайте також:
Лише 10 суден на день. Трафік через Ормузьку протоку з початку війни в Ірані обвалився більш ніж у вісім разів

У спільній заяві союзники наголосили, що глибоко стурбовані ескалацією та закликали Іран негайно припинити погрози, мінування, атаки дронами й ракетами та інші спроби перешкоджати комерційному судноплавству.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що можлива участь німецьких військових залежатиме від ситуації після припинення вогню та наявності міжнародного мандата, а також потребуватиме схвалення парламенту.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що країна планує обговорити з постійними членами Ради Безпеки ООН можливість створення міжнародних рамок для гарантування безпеки судноплавства після завершення бойових дій.

NV
Інфографіка: NV

14 березня президент Трамп висловив сподівання, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія, відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку.

15 березня очільник Білого дому заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці. Проте спочатку у відправці військових кораблів до Ормузької протоки Трампу відмовила Велика Британія, а згодом — Німеччина.

17 березня президент Франції заявив, що його країна не братиме участі в діях із розблокування — попри те, що раніше Трамп оцінив «на вісімку» підтримку Еммануеля Макрона щодо операції в Ормузькій протоці.

Читайте також:
Пробиває метри землі та залізобетону. США вперше використали авіабомбу GBU-72/B Penetrator, щоб розблокувати Ормузьку протоку — ЗМІ

Президент Фінляндії Александр Стубб каже, що Сполучені Штати не проконсультувалися із союзниками перед тим, як розпочинати війну з Іраном, тому члени НАТО не висловлюють бажання допомагати Вашингтону з розблокуванням Ормузької протоки.

17 березня дипломатичний радник президента ОАЕ Анвара Гаргаша заявив, що Об'єднані Арабські Емірати можуть долучитися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Ормузька протока Іран війна США в Ірані війна проти Ірана ЄС

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies