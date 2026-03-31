У виданні додають, що завершення війни без відкриття Ормузької протоки може означати подальше зміцнення контролю Ірану (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/)

Президент США Дональд Трамп сказав своїм помічникам, що готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.



За даними видання, останніми днями Трамп і його команда дійшли висновку, що спроба повністю розблокувати цю стратегічну протоку може затягнути конфлікт значно довше, ніж передбачає початковий план операції, розрахований на 4−6 тижнів.

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Саме тому президент, як стверджується, вирішив зосередитися на виконанні головних завдань США у війні: послабленні іранського військово-морського флоту, скороченні ракетного потенціалу Тегерана, а також на завершенні активної фази бойових дій із паралельним дипломатичним тиском, щоб домогтися відновлення вільної торгівлі через протоку.

Якщо ж цього досягти не вдасться, Вашингтон, за інформацією WSJ, наполягатиме, аби ініціативу з відновлення судноплавства взяли на себе союзники зі Європи та країн Перської затоки. Джерела також кажуть, що Трамп не виключає військових сценаріїв, однак наразі не вважає їх пріоритетними.

У виданні додають, що завершення війни без відкриття Ормузької протоки може означати подальше зміцнення контролю Ірану над цим маршрутом, а складна операція з його розблокування буде відкладена на майбутнє.

Напередодні прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не змінюють раніше визначені часові рамки операції проти Ірану і продовжують діяти в межах озвученого графіка.

24 березня агентство Bloomberg повідомило, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою. Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

25 березня агентство AFP повідомило, що Велика Британія і Франція очолять військові переговори щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці. У них візьмуть участь близько 30 країн.

28 березня міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але лише після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.

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